Багдад, , 12:29 — REGNUM Порядка 60 иракских чиновников, в числе которых также присутствуют министры и парламентарии, предстанут перед судом по обвинению в коррупции, об этом 21 ноября сообщает Kurdistan.ru.

Причиной подобного решения стали акции протеста, продолжающиеся в стране с начала октября 2019 года. Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди пошел на некоторые уступки манифестантов и согласился на проведение реформ.

Совет министров страны создаст для судебного разбирательства специальную инстанцию, которая начнет работу в ближайшее время.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке вспыхнули в связи с недовольством граждан политикой властей, в частности люди недовольны высоким уровнем коррупции и падением уровня жизни.

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