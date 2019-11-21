Исламабад, , 12:19 — REGNUM 21 ноября новый министр планирования и специальных инициатив Пакистана Асад Умар поделился своими планами работы в правительстве с представителями СМИ.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, вернувшийся в правительство Асад Умар заявил журналистам, что «перетасовка» правительственного кабинета «ничего не изменила», так как он продолжит работать по программе премьер-министра Имрана Хана и предвыборной программе правящей партии «Техрик-е-Инсаф». По словам министра, его приоритетами на новом посту будут инвестиции в социальную сферу, а также развитие промышленности и сельского хозяйства. Асад Умар также надеется привлечь дополнительные средства в сферы образования и здравоохранения.

Напомним, что ведущий чиновник в правительстве Имрана Хана Асад Умар покинул пост министра финансов после заключения соглашения о кредитной программе с Международным валютным фондом (МВФ).