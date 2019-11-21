Джакарта, , 12:15 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что репатриацию мусульман-рохинджа необходимо осуществить как можно скорее, сообщает Antara.

«Мы видим, что добровольная, безопасная и достойная репатриация является приоритетом, потому что слишком долго люди находились в Бангладеш», — заявила Ретно Марсуди на пресс-конференции в президентском офисе в Джакарте.

По её словам, Индонезия ведет диалог с Бангладеш и Мьянмой по этому вопросу.

«Президент сообщил на встрече АСЕАН, что Индонезия внесет вклад в создание специальной целевой группы АСЕАН. Мы хотим, чтобы подготовка к репатриации была завершена как можно скорее», — заявила глава МИД Индонезии.

Напомним, ранее лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии договорились о создании специальной целевой группы для оказания помощи в репатриации беженцев рохинджа в Мьянму.