Брюссель, , 12:15 — REGNUM В штаб-квартире НАТО сейчас проходит министериал Альянса. Главы МИД стран-членов и партнеров НАТО обсуждали в том числе вопросы безопасности Черноморского региона. Об этом 21 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Йенс Столтенберг © ИА REGNUM

Как рассказал на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министры обсудили пакет по укреплению безопасности в Черноморском регионе, согласованный в апреле. Генсек отметил, что последние визиты Североатлантического совета в Грузию и Украину были хорошей возможностью увидеть на практике реализацию пакета безопасности на Черном море.

«Министры также обсудили выполнения пакета безопасности в Черном море, который был утвержден в апреле. Он включает в себя обучение военно-морского флота и береговой охраны, посещение портов и учения, а также обмен информацией. Последние визиты Североатлантического совета в Грузию и Украину были хорошей возможностью увидеть на практике пакета безопасности на Черном море. Военно-морские группы НАТО проходят тренировки с грузинскими и украинскими кораблями, что улучшает возможности нашего сотрудничества», — заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь альянса также отметил, что союзники продолжают регулярное патрулирование в Черноморском регионе, на море и в воздухе.