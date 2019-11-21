Киев, , 12:11 — REGNUM Генпрокуратура Украины (ГПУ) совместно с ФБР США провела процедуру экстрадиции гражданина Литвы в США, сообщили 21 ноября в пресс-службе ГПУ.

«Указанное лицо разыскивалось длительное время американскими правоохранительными органами по подозрению в совершении десяти серьёзных транснациональных киберпреступлений и было задержано в результате спецоперации органами Национальной полиции Украины в октябре этого года на территории Украины», — рассказали в ГПУ.

Задержанный был передан США по упрощённой процедуре. В ГПУ отметили, что это первая экстрадиция по упрощённой процедуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участница конкурса «Мисс Вселенная» от Украины не смогла получить визу в США, после чего организаторы конкурса были вынуждены лично обращаться к временному поверенному в делах США на Украине.

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