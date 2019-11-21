Москва, 21 ноября 2019, 12:06 — REGNUM Единственная общеевропейская армия, которая только может быть — это Четвертый рейх, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
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Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно высказывался в пользу необходимости создания единой европейкой армии, которая была бы направлена против России, а не пользоваться услугами НАТО во главе с США.
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