Москва, , 12:06 — REGNUM Единственная общеевропейская армия, которая только может быть — это Четвертый рейх, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Последняя европейская армия была разбита в 1945 году, она называлась Вермахт. Кроме Вермахта не может быть ни одной единой европейской армии. Единая Европа боролась с Советским Союзом, большевизмом, только в рамках единого Третьего рейха. Или будет Четвертый рейх, тогда будет единая Европа, которая будет бороться против России, или не будет», — заявил Кедми.

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Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно высказывался в пользу необходимости создания единой европейкой армии, которая была бы направлена против России, а не пользоваться услугами НАТО во главе с США.

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