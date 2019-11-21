Приштина, , 12:20 — REGNUM 20 ноября глава косовской партии «Движение за самоопределение» и наиболее вероятный кандидат на пост премьер-министра Косово Альбин Курти провел встречу с Высоким Советником частной швейцарской организации «Центр гуманитарного диалога» Жаном Мари Геэнно, бывшим заместителем генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой встречи стало продолжение диалога между Косово и Сербией, а также ход переговоров о формировании нового правительства Косово и приоритеты нового правительства.

Будущий премьер Косово подчеркнул, что соглашение с Сербией не может быть заключено без диалога, также как диалог не может вестись над картами и не может быть соглашения, заключенного в результате переговоров президентов над картами на столе.

Таким образом Курти подчеркнул свое негативное отношение к плану коррекции границ и практиковавшемуся президентами Косово и Сербии Хашимом Тачи и Александром Вучичем формату ведения диалога.

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