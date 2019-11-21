Тегеран, , 12:20 — REGNUM 20 ноября Вице-президент Ирана по правовым вопросам Лайя Джонеди заявила, что санкции США спровоцировали экономическую войну против Исламской республики, охватившую все сферы общественной жизни. В связи с этим Правительство было вынуждено повысить цены на бензин, сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Чиновник отметила, что экономические санкции США оказали сильное влияние на все сферы общественной жизни, и повышение цен на бензин было предсказуемым. При этом, Лайя Джонеди заявила, что законодательная, исполнительная и судебная власть предоставляют гражданам все условия для проведения акций протеста в законных рамках. «Люди должны протестовать мирно, без насилия и угроз здоровью», — отметила Вице-президент.

Напомним, что 15 ноября в некоторых городах Ирана вспыхнули акции протеста в ответ на повышение цен на бензин с 10 000 до 15 000 риалов за литр. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. Также было уничтожено по меньшей мере 100 филиалов банков и 50 магазинов в разных концах страны.