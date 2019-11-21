Ташкент, , 12:00 — REGNUM В Ташкенте 20 ноября прошла промежуточная сессия Совета иностранных инвесторов при президенте Узбекистана, в рамках которой подписано заемное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает Министерство инвестиций и внешней торговли страны.

Соглашение между Узбекистаном и ЕБРР на общую сумма 246,1 миллионов долларов подписаны для финансирования строительства линии 220 кВ в габарите 500 кВ протяженностью 177 км от «Навоийская ТЭС» до переключательного пункта 220 кВ «Бесопан» (96,1 миллионов долларов).

Также, эти средства будут направлены на реконструкцию и строительство систем канализации города Карши (60 миллионов долларов) и реконструкцию и строительство систем канализации городов Ургенч, Хива и Питнак Хорезмской области (сумма займа 90 миллионов долларов).

В рамках мероприятия был выдвинут и рассмотрен ряд конструктивных предложений, в частности, было озвучено предложено внедрить в узбекское законодательство определение «холдинговая компания», понятие «сквозного налогообложения», различные классы акций и иные распространенные в общемировой практике концепции корпоративного права, и предоставить инвесторам большую гибкость в определении корпоративной политики.

Было выработано единое видение о перспективности ускоренной приватизации коммерческих банков путем реализации их контрольных пакетов акций заинтересованным инвесторам, а также оптимизации текущей деятельности банков Узбекистана посредством цифровизации банковской системы и внедрения передовых продуктов и практик.

«Обсуждена также необходимость разработки правовой основы для создания и ведения деятельности филиалов иностранных коммерческих организаций и единого электронного реестра, отражающего полную информацию о хозяйствующих субъектах и позволяющего провести ретроспективный анализ деятельности каждой компании с момента ее создания», говорится в сообщении