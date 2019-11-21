Тбилиси, 21 ноября 2019, 11:59 — REGNUM Посол ЕС в Грузии Карл Харцель прокомментировал журналистам провал конституционных изменений в парламенте Грузии и последовавшие после протесты оппозиции. Харцель подчеркнул, что результаты голосования в парламенте были удручающими и это способствовало поляризации в Грузии. Об этом 21 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.
Посол ЕС указал на необходимость попыток правительства укрепить доверие населения.
Как сообщалоИА REGNUM, протестные акции в Тбилиси начались 14 ноября. Они последовали за отказом парламента поддержать проект поправок в конституцию, по которым парламентские выборы 2020 года должны были пройти по пропорциональной избирательной системе.
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