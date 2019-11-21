Исламабад, , 11:54 — REGNUM Комитет оппозиционных лидеров-рехбаров Пакистана подал петицию в Избирательную комиссию страны, требуя возобновить рассмотрение дела об иностранном финансировании правящей партии Пакистана «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость»).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, лидеры ведущих оппозиционных партий «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)», «Народная партия Пакистана» и «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» подписались под петицией, требуя ежедневных слушаний по делу «Техрик-е-Инсаф» «без каких-либо отлагательств».

Напомним, что один из основателей партии «Техрик-е-Инсаф» Акбар Бабар вышел из нее в 2014 году, заявив, что, по меньшей мере, 3 миллиона долларов было получено членами партии из стран Персидского залива через различные счета в оффшорных зонах. Полученные средства были скрыты от Избирательной комиссии. Дело о «зарубежном финансировании» рассматривается в избиркоме уже пятый год.