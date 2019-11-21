Скопье, , 11:55 — REGNUM 20 ноября македонская оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) обвинила правительство Северной Македонии в безрезультатной растрате средств из бюджета.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, представители ВМРО заявляют, что увеличение бюджета не привело к улучшению благосостояния граждан:

«Уже третий год подряд преступная группировка во главе с амнистированным Заевым (Зоран Заев, премьер-министр Северной Македонии) втягивает граждан в многомиллионные долги, в то время как деньги граждан посредством тендеров и грантов, выданных преступникам и партийным работникам, оседают в карманах государственных чиновников и партийных функционеров СДСМ», — заявляют в ВМРО.

По словам представителей ВМРО, за время пребывания СДСМ у власти в стране не было реализовано ни одного крупного инфраструктурного проекта, а потому на выборах 12 апреля граждане выберут реконструкцию, а не преступность и коррупцию.

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