Москва, , 11:48 — REGNUM Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой», заявили 21 ноября в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, данный факт подтверждают видеозаписи, которые были сделаны в момент передачи судов украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи.

В ФСБ подчеркнули, что это проблема самой украинской стороны, если им удалось повредить суда за время самостоятельной буксировки до города Очаков.

Как сообщало ИА REGNUM, передача Украине трех кораблей, задержанных в российских водах осенью 2018 года, произошла в Чёрном море 20 ноября. Позже командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия вернула их без «плафонов, розеток и унитазов». Кроме того, член экипажа возвращённого Россией украинского корабля «Бердянск» Андрей Эйдер, заявил, что у него украли 20 пар нижнего белья.

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