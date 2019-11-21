Сеул, , 11:58 — REGNUM В Китакюсю состоится 21-я встреча представителей Японии, Китая и Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

По их словам, встреча представителей трех стран пройдет в четырехзвездочном отеле Rihga Royal Hotel с 23 по 24 ноября.

Известно, что 23 ноября министр окружающей среды Южной Кореи Чо Мён Рэ, министр экологии и окружающей среды КНР Ли Ганьцзе и министр окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми проведут ряд двусторонних встреч, а 24 ноября — трехстороннюю.

В рамках встречи представители трех стран представят экологическую политику своих государств, а также обсудят пути сотрудничества в решении экологических проблем в Северо-Восточной Азии.

Кроме того, министр окружающей среды Южной Кореи намерен обратиться к коллегам с просьбой о сотрудничестве в проведении Саммита партнерства ради зеленого развития и глобальных целей (PG4), который пройдет в Южной Корее в 2020 году.

Отметим, что совещание министров окружающей среды трех стран было инициировано Южной Кореей в 1999 году, проходит ежегодно.