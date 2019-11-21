Тегеран, , 11:51 — REGNUM Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в Лондоне Хамид Баединежад обвинил ряд зарубежных СМИ во лжи, отметив, что иранская нация никогда не забудет, как BBC Persian, «VOA Farsi», Manoto и Iran International оправдывали действия участников антиправительственных протестов, называя их «политическими критиками». Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

«Небольшая группа людей воспользовалась правом на мирные демонстрации для того, чтобы привести города в состояние хаоса путем атак на государственную и частную собственность», — подчеркнул дипломат. Он заявил, что иранский народ понимает истинные цели участников протестных акций, а также их заказчиков.

Говоря о телекомпании Manoto, посол отметил, что финансируемая за счет украденных у народа средств семейства Пехлеви телевизионная группа превратилась в сильную пропагандистскую машину. Он обвинил медиаресурс во лжи и отметил, что его единственная цель — очернение действующего иранского режима.