Таллин,
21 ноября 2019, 11:44 — REGNUM Заявления президента Эстонии могут объясняться либо ее проблемами с логикой, либо желанием усидеть на двух стульях одновременно, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 21 ноября, политолог Сергей Артёменко, комментируя высказывания Керсти Кальюлайд.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Россия является самым трудным для Эстонии партнером. Кроме того, Кальюлайд сказала, что Россия не выполняет принятые на себя международные обязательства.
«Госпожа Кальюлайд демонстрирует потрясающий плюрализм мнений в одной голове, то есть то, что
на языке психиатров называется шизофрения. Тут и рассказы про российскую угрозу и концентрирование военной техники на границах с Эстонией, и рядом же пассаж про то, что «Эстонии бояться нечего».
Точно такая же ситуация
— с рассказами о том, что Россия не
соблюдает международные нормы, чуть ниже
которых — высказывание, что Россия все равно является партнёром в переговорах.
Такое ощущение, что Кальюлайд либо не дружит с логикой, либо пытается усидеть на двух стульях: демонизируя Россию и одновременно призывая с ней вести разговоры. И в случае шизофрении, и в случае попытки усидеть на широко расставленных стульях
Кальюлайд не позавидуешь«, — отметил Сергей Артёменко.