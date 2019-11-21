Таллин, , 11:44 — REGNUM Заявления президента Эстонии могут объясняться либо ее проблемами с логикой, либо желанием усидеть на двух стульях одновременно, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 21 ноября, политолог Сергей Артёменко, комментируя высказывания Керсти Кальюлайд.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Россия является самым трудным для Эстонии партнером. Кроме того, Кальюлайд сказала, что Россия не выполняет принятые на себя международные обязательства.

« Госпожа Калью лай д демонстрирует потрясающий пл ю рализм мнений в одной голове , то есть то, что на языке психиатров называется шизофрения. Тут и рассказы про российскую угрозу и концентр ир ование военной те х ники на границах с Эстонией , и рядом же пассаж про то, что «Эстонии бояться нечего».

Точно такая же ситуация — с рассказами о том, что Россия не с облюдает международные нормы, чуть ниже которых — высказывание, что Россия все равно является п а ртнёром в пер е говорах.