Куала-Лумпур, , 11:43 — REGNUM Представители правительства Малайзии и Индонезии подписали в Куала-Лумпуре меморандум о взаимопонимании в отношении демаркации границ между странами, сообщает Antara.

Подписание меморандума ознаменовало особую веху в двусторонних отношениях Малайзии и Индонезии, потому что стороны сделали шаг для решения пограничных проблем.

Ожидается, что после этого соглашения правительство Индонезии будет способствовать развитию приграничных регионов, строительству пограничных постов между странами, включая пост в Лабанге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто встретился с послом Малайзии в Индонезии Дато Заенал Абидин Бакаром в министерстве обороны страны в Джакарте.