Пекин, , 11:47 — REGNUM Министерство иностранных дел (МИД) Китая направило в США «строгое представление» после одобрения в американском парламенте законопроекта «о демократии и правах человека в Гонконге». Данное заявление официального представителя МИД КНР Гэна Шуана 21 ноября было опубликовано агентством «Синьхуа».

В заявлении представителя дипломатического ведомства Китая указывается, что жесткие меры властей Гонконге связаны не нарушениями норм демократии или прав человека.

«В настоящее время Гонконг сталкивается не с так называемыми нарушениями прав человека и норм демократии, а с тем, что там стремятся как можно скорее остановить беспорядки, сохранить верховенство закона и восстановить порядок», — отмечает Шуан.

Он также указал, что протестующие нападают на невинных граждан, представителей правоохранительных органов и совершают другие незаконные действия.

В заявлении представителя МИД КНР говорится, что Пекин призывает власти США не принимать законопроект и прекратить вмешательство во внутренние дела Китая, в противном случае это может принести вред не только китайской стороне, но и важным интересам Соединенных Штатов в Гонконге.

Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября стало известно, что законопроект «о демократии и правах человека в Гонконге» после одобрения в Сенате США и палате представителей Конгресса был направлен на подписание американскому президенту Дональду Трампу. Документ предполагает введение санкций в отношении лиц, которых будут подозревать в нарушении прав человека в Гонконге.