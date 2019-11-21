Таллин, , 11:33 — REGNUM Россия для Эстонии — действительно трудный партнер, и большинство эстонских политиков активно способствуют тому, чтобы эта тенденция сохранялась, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 21 ноября, комментируя высказывания Керсти Кальюлайд.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Россия является самым трудным для Эстонии партнером. Кроме того, Кальюлайд сказала, что Россия не выполняет принятые на себя международные обязательства.

«Конечно, мы для Эстонии трудный партнёр и будем становиться ещё труднее. А эстонские политики в большинстве своём будут способствовать тому, чтобы эта тенденция не менялась. Вот недавно вновь о территориальных претензиях заговорили. И русских у себя они будут и дальше дискриминировать, и НАТО и ЕС против нашей страны настраивать…

После всех тех неприятностей, которые новое эстонское государство уже принесло России и русским с 1991 года и продолжает приносить, странно было бы ожидать от нас какого-то другого подхода. К сожалению, наш президент своим добрым расположением иногда вводит некоторых эстонских политиков типа Кальюлайд в заблуждение, они начинают думать, что протокольная вежливость — это сигнал политической или экономической заинтересованности… Но они ошибаются.

Да, в России всё ещё присутствует часть компрадорской элиты, которая готова быть здесь компрадорами не только от лица крупных западных стран, но и от их прибалтийских ставленников, но этот слой скукоживается. Прозападная политическая сервильность России образца 1990-х годов, которая делала её для прибалтов «простым» партнёром, вообще ушла в прошлое. Слушать от эстонцев перепевы американских претензий по поводу того, что Россия якобы «не соблюдает взятые на себя международные обязательства», никто у нас не будет.

Прямой угрозы для Таллина Россия действительно не представляет, но и оставлять продолжающиеся эстонские выпады без ответа здесь не намерены. Общественное мнение не позволит.