Тбилиси, , 11:36 — REGNUM Митинги и беспорядки в Грузии не дают экономике страны развиваться. Об этом заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария, выступая 21 ноября на брифинге до начала заседания правительства.

Он напомнил, что экономический рост и рабочие места — это ключевой вызов, который будет стоять перед страной в ближайшие годы. Когда в социальной и политической жизни появляются черты дестабилизации, это сказывается на экономической обстановке.

По словам Гахарии, вина за беспорядки лежит на оппозиции, лидеры которой являются «безответственными политиками».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября грузинский парламент не принял поправки в Конституцию, связанные с переходом со смешанной избирательной системы на пропорциональную. После этого в Тбилиси начались акции протеста.