Басра, Ирак, , 11:36 — REGNUM Иракские демонстранты вынудили власти провинции Басра закрыть границу с Кувейтом, об этом 21 ноября сообщает Kurdistan.ru.

Беспорядки прошли недалеко от пограничного перехода в городе Сафван, власти региона вынуждены были его перекрыть. Указанный город расположен на юге страны недалеко от иракско-кувейтской границы.

Ранее здесь была заблокирована главная автомагистраль, ведущая к нефтяным месторождениям. Демонстранты согласились ее освободить после визита сюда губернатора Басры Асада Идани.