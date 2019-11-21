Киев, , 11:33 — REGNUM Член экипажа возвращённого Россией украинского корабля «Бердянск» Андрей Эйдер, заявил, что у него украли 20 пар нижнего белья, сообщило 21 ноября издание «Факты».

Моряк прокомментировал состояние кораблей, переданных Украине российской стороной.

«У меня осталась всего одна пара нижнего белья, а было там штук 20… Вот зачем вам бывшие в употреблении труселя? Вот этого никогда не пойму», — написал он.

Зачем ему понадобилось такое количество нижнего белья на борту корабля, Эйдер не сообщил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на трёх кораблях ВМС Украины, задержанных во время попытки прорыва к Керченскому проливу, не хватает розеток, плафонов и унитазов.

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Напомним, в конце 2018 года два катера и один буксир ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды и направились к Керченскому проливу, игнорируя сообщения российских пограничников. Стражам границы ничего не оставалось делать, как задержать нарушителей.