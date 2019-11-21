Тегеран, , 11:46 — REGNUM 20 ноября Командующий военно-морским флотом ИРИ контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что Иран направил флотилию кораблей в Аденский залив для защиты интересов Исламской республики в открытом море. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Выступая перед курсантами Тегеранского военно-морского училища, генерал подчеркнул, что стабильность в зоне Персидского залива является необходимым условиям для ведения как политической, так и экономической деятельности. Он отметил, что обеспечение национальной безопасности — задача вооруженных сил страны, при этом военно-морские силы отвечают за защиту территориальной неприкосновенности и безопасность открытого моря.

Хоссейн Ханзади выразил озабоченность напряженной обстановкой в районе Красного моря, оценив ее как «опасную» для судоходства. «С этой целью мы направляем в Аденский залив несколько судов 62 и 64-й флотилии», — заявил генерал.