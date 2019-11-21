* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Анкара, , 11:27 — REGNUM Глава управления по связям с общественностью президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Анкара продолжит борьбу с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), соответствующее сообщение было опубликовано на его странице в социальной сети Twitter.

Политик подчеркнул, что военные действия против террористической группировки будут осуществляться как в Турции, так и за ее пределами.

Алтун также отметил, что турецкая агрессия против курдов на севере Сирии не скажется на усилении «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Операция Турции на сирийской границе не может повлиять на усиление ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил представитель президента Турции Реджепа Эрдогана.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут борьбу с правительством Турции на протяжении нескольких лет, от их действий погибли свыше 300 турецких граждан.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.