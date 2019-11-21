Тбилиси, , 11:20 — REGNUM В Грузии оппозиционеры попытались повесить замок на ворота государственной канцелярии, об этом 21 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на участника акции протеста.

«Мы продолжим запирать на замки все госучреждения, все ведомства, которые потеряли совесть и до сих пор находятся у власти», — сказал собеседник издания.

Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции в Тбилиси начались 14 ноября. Они последовали за отказом парламента поддержать проект поправок в конституцию, по которым парламентские выборы 2020 года должны были пройти по пропорциональной избирательной системе.

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