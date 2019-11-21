Париж, , 11:12 — REGNUM Представитель министерства образования и культуры Индонезии Хильмар Фарид объяснил политику государства в области культуры на форуме в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, сообщает Antara.

Хильмар Фарид заявил, что правительство Индонезии разработало структуру, которая связывает культуру, туризм и «креативную» экономику.

По его словам, конвенция 2005 года о защите и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения послужила руководством для стран-членов ЮНЕСКО, включая Индонезию, при разработке основ культурной политики.

В 2018 году правительство Индонезии в сотрудничестве с различными элементами сообщества провело масштабное составление карт в 350 районах / городах, чтобы выявить культурные ресурсы, инфраструктуру и их потенциал в поддержке программ по борьбе с нищетой, обеспечению гендерного равенства и благосостояния общества. Результаты составления карт помогли в подготовке национального среднесрочного плана развития на 2020−2024 годы и культурной политики на центральном и региональном уровнях.

Издание отмечает, что одной из главных проблем, стоящих перед Индонезией в области культуры, является неравный доступ людей к культурным объектам и мероприятиям.

Напомним, форум министров культуры проводится одновременно с 40-й сессией генеральной конференции ЮНЕСКО, которая проходит с 12 по 27 ноября.