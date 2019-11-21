Москва, , 11:11 — REGNUM Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с главой МВД Сербии Небойшей Стефановичем вопросы взаимодействия двух стран в сфере безопасности. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

«Николай Патрушев и Небойша Стефанович обсудили вопросы российско-сербского взаимодействия в сфере безопасности, а также общую ситуацию на Балканском полуострове», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович находится с рабочим визитом в Москве. Ранее он заявил, что Сербия продолжает решительную борьбу за сохранение своей территориальной целостности и суверенитета, и выразил благодарность Российской Федерации за поддержку и помощь, которую она оказывает Сербии.

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