Таллин, 21 ноября 2019, 11:10 — REGNUM С Россией необходимо выстраивать диалог. Такое мнение высказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время интервью, опубликованного 21 ноября европейской медиаплатформой Euractiv.
Эстонский лидер рассказала, что пригласила президента России Владимира Путина на конференцию фино-угорских народов, которая должна состояться следующим летом в Эстонии.
Во время данного визита Кальюлайд планирует обсудить взаимоотношения двух государств, а также международную повестку дня, в том числе ситуацию на Украине и в Грузии.
Стоит отметить, что президент Эстонии также назвала Россию «самым трудным партнером».