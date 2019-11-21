Тбилиси, , 11:07 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поручил Национальному банку страны использовать все имеющиеся у него инструменты, чтобы урегулировать цены на местном рынке.

Как заявил премьер на заседании правительства Грузии 21 ноября, вместе с Нацбанком и в координации с ним все структуры правительства должны поработать над обеспечением стабильности ситуации на потребительском рынке и состояния инфляции.

«Мы все понимаем, что должны координированно, вместе с Национальным банком поработать над тем, чтобы обеспечить как рост экономики со стороны правительства, так и предельные границы инфляции, которые были нами запланированы в начале года, и стабильность цен», — заявил Гахария.

Он пообещал, что правительство сделает все необходимое для выполнения этой задачи, и призвал Нацбанк принять обязательные меры в рамках собственной компетенции.

Напомним, что на валютном рынке Грузии наблюдается стойкая тенденция обесценивания грузинской национальной валюты — лари, а результатом этого негативного процесса стала инфляция и рост цен на все основные товары потребительской корзины.