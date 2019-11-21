Тбилиси, 21 ноября 2019, 11:07 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поручил Национальному банку страны использовать все имеющиеся у него инструменты, чтобы урегулировать цены на местном рынке.
Как заявил премьер на заседании правительства Грузии 21 ноября, вместе с Нацбанком и в координации с ним все структуры правительства должны поработать над обеспечением стабильности ситуации на потребительском рынке и состояния инфляции.
Он пообещал, что правительство сделает все необходимое для выполнения этой задачи, и призвал Нацбанк принять обязательные меры в рамках собственной компетенции.
Напомним, что на валютном рынке Грузии наблюдается стойкая тенденция обесценивания грузинской национальной валюты — лари, а результатом этого негативного процесса стала инфляция и рост цен на все основные товары потребительской корзины.