Тбилиси, , 11:06 — REGNUM 21 ноября в Тбилиси проходит заседание правительства Грузии. Возле здания администрации правительства проходит митинг оппозиции. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Лидеры исторонники оппозиционных партий попытались повесить замок на вход в здание, однако мобилизованная на месте полиция помешала этому.

Участники акции повесили замок вместо ворот на ограду администрации правительства и заявили, что будут устраивать такие пикеты и в будущем.

На данный момент на месте остаются участники акции и полицейские.