Вашингтон, , 11:07 — REGNUM Американские оборонные подрядчики могут подвергнуть жизнь солдат США дополнительному риску, не позволяя военнослужащим самостоятельно ремонтировать военное оборудование, заявила офицер по вопросам тыла Корпусам морской пехоты США Элли Экман в статье для издания The New York Times.

По словам Экман, оборонные подрядчики могут мешать министерству обороны ремонтировать определённое оборудование, что, в свою очередь, может подвергнуть риску военнослужащих.

«По сути, военнослужащие просто хотят убедиться в том, что их оборудование готово к выполнению поставленных задач. Что произойдёт, если техника сломается в условиях, когда не будет возможности связаться с подрядчиком? Пентагон увязнет в грязи, боясь нарушить условия гарантийного обслуживания?» — говорится в статье.

Экман добавила, что у «морских пехотинцев есть возможность изготовить детали самостоятельно» с помощью токарных и фрезерных станков, а также 3D-принтеров, но это оборудование часто просто простаивает на складах вместе со сломанной военной техникой.

«Несмотря на отсутствие оригинальных деталей, нам не разрешают изготавливать детали самостоятельно, потому что это противоречит инструкциям», — отметила офицер по вопросам тыла.

Экман уверена, что сложившаяся ситуация не позволяет военнослужащим отрабатывать на практике навыки, которые им могли бы однажды пригодиться на поле боя, где на поддержку со стороны подрядчиков особо рассчитывать не приходится.

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