Вашингтон, 21 ноября 2019, 11:08 — REGNUM Вооружённые силы США должны кардинально изменить способ ведения боевых действий, заявил научный сотрудник Университета Тафтса Майкл Бекли в статье для издания The Foreign Policy.
По словам эксперта, к настоящему моменту сформировался определённый американский способ ведения войны, который подразумевает организацию массированного нападения с территории почти неуязвимых или географически удалённых убежищ.
Эксперт уверен, что американским военным уже давно пора готовиться к бою без опоры на убежища, поскольку современные технологии приведут к устареванию нынешнего способа ведения войны.
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