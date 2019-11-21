Вашингтон, , 11:08 — REGNUM Вооружённые силы США должны кардинально изменить способ ведения боевых действий, заявил научный сотрудник Университета Тафтса Майкл Бекли в статье для издания The Foreign Policy.

По словам эксперта, к настоящему моменту сформировался определённый американский способ ведения войны, который подразумевает организацию массированного нападения с территории почти неуязвимых или географически удалённых убежищ.

«В будущих войнах новые технологии могут позволить конкурирующим великим державам, таким как Китай и Россия, наносить точные и разрушительные удары по военным базам США и логистическим сетям, включая даже те, которые расположены на территории США», — добавил Бекли.

Эксперт уверен, что американским военным уже давно пора готовиться к бою без опоры на убежища, поскольку современные технологии приведут к устареванию нынешнего способа ведения войны.

«Вместо того, чтобы дожидаться начала войны, а затем направлять уязвимые авианосцы и бронированную технику за рубеж, США должны разместить ракетные пусковые установки и боевые беспилотники на территории союзных государств и на торговых судах, направляющихся в зоны потенциального конфликта», — говорится в статье.

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