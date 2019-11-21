Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Подорвав военную юстицию, президент США Дональд Трамп ослабит позиции вооружённых сил США, заявили генерал-полковник армии США в отставке Бенджамин Фрикли и бывший посол США по особым поручениям по вопросам военных преступлений Джон Клинт Уильямсон в статье для издания The Hill.

«Санкционируя незаконное поведение, он ставит под угрозу безопасность наших войск, давая нашим противникам зеленый свет для одинаково жестокого обращения с мужчинами и женщинами, которые достойно служат в наших вооружённых силах», — говорится в статье.

По мнению Фрикли и Уильямсона, подорвав систему военной юстиции, которая обеспечивает соблюдение руководящих принципов, президент не сможет укрепить американские вооружённые силы.

«Действия президента поощряют недисциплинированность и противоречат нашим ценностям как нации — ценностям, которые объединили военнослужащих, принадлежащих к различным расам, этническим группам, культурам и религиям, в единую высокоэффективную военную силу. Его действия могут только ослабить нас и укрепить наших врагов», — говорится в статье.

Напомним, на прошлой неделе, 15 ноября, президент США помиловал трёх военнослужащих США, которых обвинили в совершении военных преступлений. Среди помилованных оказался и член элитного спецподразделения «морских котиков» Эдвард Галлагер, которого обвинили в том, что он стрелял в безоружных гражданских лиц и убил пленного подростка в Ираке в 2017 году.

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