Ташкент, , 11:04 — REGNUM АО «Узбекистанские железные дороги» доставили гуманитарный груз, собранный в рамках акции «Во имя мира!», на территорию Афганистана в город Мазари-Шариф, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что акция проходила с 1 августа по 1 октября 2019 года и была направлена на поддержку молодежи Афганистана, а также на повышение осведомленности о проблемах этнических узбеков, проживающих в исламской республике.

Все средства, собранные в рамках акции, были потрачены на покупку книг, учебных пособий, одежды и спортивного инвентаря.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября экспедиция из Киргизии доставила гуманитарный груз этническим киргизам, проживающим на Малом и Большом Памире в Афганистане.

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