Тбилиси, , 11:01 — REGNUM Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили удостоился награды от США — приза имени Джеймса Эдварда Оглторпа.

По информации грузинского оборонного ведомства, награда была вручена Ираклию Гарибашвили на мероприятии, посвященном 25-летнему партнерству между национальными гвардиями Грузии и штата Джорджия, которое прошло 20 ноября в Атланте, в США.

Министр обороны Грузии был награжден «за выдающиеся заслуги и вклад в формирование продолжительного и прочного стратегического партнерства между Грузией и США», — пояснили в пресс-службе минобороны.

В рамках мероприятия состоялась и видеопрезентация, отражающая 25-летнее сотрудничество между двумя странами в сфере обороны.

Джеймс Оглторп был британским генералом, депутатом парламента, который считается основателем колонии Джорджия (ныне одного из штатов США). Он был автором плана переселения представителей бедных слоев Великобритании на тогда еще новооткрытый американский континент.