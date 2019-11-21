Оренбург, , 11:01 — REGNUM В Оренбурге 21 ноября начал работу международный форум «Оренбуржье — сердце Евразии». В нем принимают участие более 3 тыс. человек из 12 стран и 21 региона России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Первый вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин отметил, что за девять лет форум стал авторитетной площадкой для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества на евразийском пространстве.

На площадках форума состоится обсуждение актуальных проблем, взаимовыгодных проектов, а также подписание партнёрских соглашений.

Председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина отметила, что уже несколько лет компания участвует в форуме. «И с каждым годом пакет договоров и соглашений становится все больше, растет количество деловых встреч, повышается экономическая эффективность нашего взаимодействия», ­ — сказала она.

В рамках форума развернута масштабная международная выставка «Национальные проекты. Инвестиционный и экспортный потенциал». Впервые Казахстан развернул на форуме «Оренбуржье — сердце Евразии» отдельную экспозицию, на которой представил свои предприятия.