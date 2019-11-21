Киев, , 10:57 — REGNUM Руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев и Юрий Витренко представляют не интересы Украины, а национальные интересы США, заявил политолог Михаил Погребинский 20 ноября в эфире телеканала 112.ua.

«Я настаиваю на этой мысли, что Коболев и Витренко представляют не национальные интересы Украины, а интересы американских компаний, которые хотят продавать сжиженный газ в Европу», — рассказал он.

Эксперт отметил, что если транзит российского газа через территорию Украины прекратится и «труба умрёт», это вызовет дефицит газа, который американцы тут же предложат компенсировать за счёт своего сжиженного газа.

«К чему идёт дело? Дело идёт к тому, что никакой договорённости не будет. Так выстроили свою политику наши начальники НАК «Нафтогаз Украины», — подчеркнул Погребинский.

Напомним, ранее в Польшу прибыло первое судно с американским сжиженным газом, предназначенным для Польши и Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев интересует только долгосрочный контракт на транзит российского газа через территорию Украины.

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