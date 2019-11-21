Киев, 21 ноября 2019, 10:57 — REGNUM Руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев и Юрий Витренко представляют не интересы Украины, а национальные интересы США, заявил политолог Михаил Погребинский 20 ноября в эфире телеканала 112.ua.
Эксперт отметил, что если транзит российского газа через территорию Украины прекратится и «труба умрёт», это вызовет дефицит газа, который американцы тут же предложат компенсировать за счёт своего сжиженного газа.
Напомним, ранее в Польшу прибыло первое судно с американским сжиженным газом, предназначенным для Польши и Украины.
Читайте также: В Польшу прибыло судно с американским сжиженным газом для Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев интересует только долгосрочный контракт на транзит российского газа через территорию Украины.
Читайте также: Киев назвал условия контракта с Газпромом, которые его устраивают