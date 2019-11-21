Пхеньян, , 11:00 — REGNUM В КНДР поблагодарили руководство Республики Корея за приглашение северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну принять участие в саммите АСЕАН в Пусане, но ответили отказом. Официальное заявление властей Северной Кореи 21 ноября было опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В заявлении Пхеньяна говорится, что приглашение, которое было отправлено южнокорейским президентом Мун Чже Ином, было отклонено. При этом указывается на то, что Сеул опирается в своих решениях на «внешние силы».

«Мы благодарим за доверие и искренность южной стороны и надеемся, что она поймет, по какой причине мы не нашли достаточно веского повода для визита председателя Госсовета КНДР в Пусан», — говорится в заявлении.

Стоит отметить, ранее председатель северокорейского комитета по миру в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоль заявил, возобновление диалога между Севером и Югом будет невозможно пока южнокорейские власти не откажутся от проведения у себя совместных с США военных учений.