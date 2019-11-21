Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:51 — REGNUM Президент ЮАР Сирил Рамафоса направил специального посланника от страны, бывшего государственного министра ЮАР Джеффри Радебе, в сопровождении советника президента ЮАР по вопросам международного сотрудничества Кхулу Мбхатха для передачи письма президенту Танзании Джону Магуфули. Письмо было доставлено лично танзанийскому главе в его резиденцию, которая находится в городе Дар-эс-Саламе.

По информации танзанийского новостного издания Nipashe, в послании президента Рамафосы говорится, что ЮАР признает значительный вклад Танзании во времена войны против апартеида и борьбы за независимость южноафриканской страны, в ходе которых Танзания организовала различные лагеря и оказывала помощь борцам за свободу.

Во время переговоров с южноафриканскими представителями, президент Магуфули заявил, что Танзания будет продолжать сотрудничать с ЮАР, а также подчеркнул необходимость расширения сотрудничества в области торговли и инвестиций.

Кроме того, глава Танзании встретился со специальным посланником премьер-министра Эфиопии, министром иностранных дел Эфиопии Хирутом Земене Касса.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед также направил президенту Магуфули послание, в котором заверил танзанийского лидера в том, что Эфиопия будет развивать доброжелательные отношения и крепкое сотрудничество с Танзанией. Магуфули со своей стороны отметил, что Танзания тоже будет поддерживать и развивать свои отношения с Эфиопией в различных областях, в том числе в области авиаперевозок.