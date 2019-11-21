Банги, , 14:53 — REGNUM Лидеры повстанцев в Центральноафриканской Республике, в том числе генерал Абдулае Мискин, одна из ключевых фигур в вопросах политики и безопасности страны, были арестованы в Чаде. Как сообщается, Мискин был доставлен в город Нджамена.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Абулае Мискин и трое других лидеров повстанческих группировок в Центральноафриканской Республике проникли на территорию Чада через Тисси, город на юго-востоке страны, граничащий с Суданом и Центральноафриканской Республикой.

Слушание дела Мискина и других глав группировок пока не состоялось. Им было предоставлено убежище в здании разведывательного департамента Чада. Деятельность лидеров группировок Центральноафриканской Республики в Чаде порождает множество вопросов, в том числе касающихся их убежища после крупной вспышки этнического насилия, произошедшей недавно на северо-востоке ЦАР.

В интервью еженедельной газете Jeune Afrique на прошлой неделе президент Чада заявил, что его правительство, часто обвиняемое в разжигании беспорядков в Центральноафриканской Республике, намерено оказать поддержку стране в восстановлении стабильности.