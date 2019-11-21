Сеул, , 10:50 — REGNUM Второй заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Ким Хён Чжон совершил тайный визит в США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представитель Южной Кореи посетил США 18 ноября, через два дня после встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с министром обороны США Марком Эспером.

Сообщается, что Ким Хён Чжон встретился с высокопоставленными чиновниками Белого дома.

Предполагается, что в ходе поездки второй заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи объяснил американской стороне позицию Сеула относительно распределения расходов на содержание войск на Корейском полуострове и отказа от продления соглашения об общей безопасности военной информации (GSOMIA).