Сеул, 21 ноября 2019, 10:50 — REGNUM Второй заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Ким Хён Чжон совершил тайный визит в США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
По данным источников, представитель Южной Кореи посетил США 18 ноября, через два дня после встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с министром обороны США Марком Эспером.
Сообщается, что Ким Хён Чжон встретился с высокопоставленными чиновниками Белого дома.
Предполагается, что в ходе поездки второй заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи объяснил американской стороне позицию Сеула относительно распределения расходов на содержание войск на Корейском полуострове и отказа от продления соглашения об общей безопасности военной информации (GSOMIA).