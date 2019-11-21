Нур-Султан, , 10:31 — REGNUM Самый загруженный пропускной пункт на казахстанско-киргизской границе «Кордай» будет реконструирован. Об этом 21 ноября заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, строительные работы по реконструкции и оснащению планируется начать в марте 2020 года. Кроме того, пункты пропуска «Сарытобе» и «Аухатты» планируется переделать из двусторонних в многосторонние. Это ускорит транзит товаров между Казахстаном и Киргизией, отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана подписало соглашение с профильным ведомством Киргизии о переводе пограничных пунктов «Сарытобе» и «Аухатты» из двусторонних в многосторонние.

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