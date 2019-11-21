Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:36 — REGNUM Слушания по делу содержащегося в следственном изоляторе танзанийского журналиста Эрика Кабендеры были вновь отложены до 4 декабря. Об этом передаёт информационное агентство Reuters.

По информации журналистов агентства, слушания по делу были отложены в восьмой раз.

Причиной отсрочки, как и в предыдущих случаях, был тот факт, что расследование до сих пор не было завершено.

Напомним, что Кабендера был арестован в июле по обвинению в причастности к организованной преступности, неуплате налогов и отмыванию денежных средств. Его адвокаты сообщили, что он отрицает обвинения, утверждая, что они политически мотивированы.

Кабендера — известный журналист-расследователь, он писал для многих международных изданий, включая британские газеты The Times и The Guardian.

Его дело привлекло международное внимание. Критики заявляют, что задержание Кабендеры является свидетельством подавления свободы выражения мнений в Танзании.

Однако правительство страны отклонило данное обвинение, передают журналисты.

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