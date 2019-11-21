Москва, , 10:22 — REGNUM Наличие общего интереса европейских стран и России позволит преодолеть политические препятствия со стороны Соединенных Штатов. Об этом 21 ноября заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ), комментируя заявление сенатора США Теда Круза о возможном введении ограничительных мер в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».

«Речь идет о том, чтобы обеспечить энергоснабжение Европы, — цитирует его RT. — Россия предложила условия, которые весьма интересны европейским партнёрам, и никаких оснований — ни формальных, ни практических, чтобы тормозить заключённые соглашения, нет».

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Он добавил, что страны Европы нуждается в стабильных энергопоставках, которые готова гарантировать Россия. Поэтому наличие общего интереса позволит преодолеть как политические препятствия США, так и экономический интерес, который стоит за действиями Вашингтона, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» может быть отложен более, чем на год, если Соединенные Штаты введут санкции в отношении компаний, участвующих в его строительстве.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» пройдёт по дну Балтийского моря на территории России, Финляндии, Швеции и Германии. Протяжённость каждой из двух его ниток составляет более 1,2 тыс. км, а мощность двух ниток — порядка 55 млрд кубометров газа в год. Проектный срок завершения строительства газопровода — конец 2019 года.

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