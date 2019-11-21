Джакарта, , 10:21 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии объявили, что никто из граждан Индонезии не пострадал в результате землетрясения в Лаосе, сообщает Antara.

«Число индонезийских граждан в Лаосе составляет 297 человек», — заявил в коротком послании глава департамента МИД по защите граждан Индонезии Джуда Нуграха.

Посольство Индонезии во Вьентьяне будет продолжать следить за условиями безопасности граждан Индонезии в Лаосе.

Как сообщало ИА REGNUM, серия землетрясений магнитудой 5,7 в 04:03 по местному времени; силой 4,6 в 4:19; и 6,1 в 06:50 потрясли Лаос утром 21 ноября. Эпицентр находился в 165,4 километрах от Вьентьяна.

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