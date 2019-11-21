Станица Луганская, 21 ноября 2019, 10:23 — REGNUM Флаги Луганской Народной Республики (ЛНР), установленные на мосту через реку Северский Донец, являются «лишними», заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщило 20 ноября «Радио Свобода».
По его мнению, флаги с моста нужно убрать.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский назвал перемирия в Донбассе «фейковыми» и сказал что на встрече «нормандской четвёрки» необходимо обсудить условия настоящего перемирия.
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