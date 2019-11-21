Станица Луганская, , 10:23 — REGNUM Флаги Луганской Народной Республики (ЛНР), установленные на мосту через реку Северский Донец, являются «лишними», заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщило 20 ноября «Радио Свобода».

«Скажу честно, когда мы подошли, мы увидели лишние флаги. Они никакого отношения к Украине не имеют», — сказал Зеленский во время визита в Станицу Луганскую.

По его мнению, флаги с моста нужно убрать.

«Думаю, в ближайшее время наше задание, чтобы эти флаги тут убрать. Чтобы все помнили, что мы все украинцы и у нас один флаг», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский назвал перемирия в Донбассе «фейковыми» и сказал что на встрече «нормандской четвёрки» необходимо обсудить условия настоящего перемирия.

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