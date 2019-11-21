Берн, , 10:17 — REGNUM Правительство Швейцарии предоставит Северной Кореи гуманитарную помощь в размере 70 тыс. долларов. Об этом сообщает радио «Голос Америки» со ссылкой на представителей Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Согласно опубликованным данным, 31 октября власти Швейцарии направили $70 817 в Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC).

Известно, что в Северной Корее находятся несколько офисов правительственного органа Швейцарии, через которые осуществляется поддержка продуктов питания, воды и сельского хозяйства.

В 2019 году Швейцария оказала помощь КНДР на общую сумму в размере $6,2 млн, что является вторым показателем после Южной Кореи ($9 млн).