Ташкент, , 10:11 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал ряд руководителей страны за то, что они не способствуют повышению позиции Узбекистана в отчете «Doing Business», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Указать руководителям Министерства строительства (Закиров), Министерства энергетики (Султанов), Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру (Абдуллаев), Центрального банка (Нурмуратов), Агентства по управлению государственными активами (Бекенов) на остающиеся низкими позиции рейтинга страны по соответствующим индикаторам ежегодного отчета «Ведение бизнеса» в результате недостаточности внедрения на практике проводимых реформ, в том числе по таким направлениям, как выдача разрешения на строительство, подключение к сетям электроснабжения, регистрация недвижимости, кредитование и разрешение неплатежеспособности», — говорится в постановлении президента.

Мирзиёев поручил создать в каждом из вышеуказанных министерств и ведомств рабочие группы по доведению до исполнителей на местах реформ, проводимых в соответствующей сфере.

«Возложить на данные рабочие группы задачи по доведению и разъяснению исполнителям на местах сути и содержания проводимых реформ, устранению практики неправильного применения актов законодательства, регулярному изучению мнения предпринимателей на местах, проведению инвентаризации ведомственных нормативно-правовых актов, принятых соответствующим органом, с выработкой предложений по внесению в них изменений исходя из сути осуществляемых реформ», говорится в документе.

Президент также распорядился установить порядок, в соответствии с которым с 1 февраля 2020 года документы разрешительного характера и сертификаты, необходимые для осуществления экспортно-импортных операций, оформляются через таможенную информационную систему «Единое окно»