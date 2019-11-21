Бишкек, , 10:10 — REGNUM Киргизии предстоит пройти сложный и долгий путь для создания собственной модели взаимодействия религии и государства. Об этом заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков на конференции «Ислам и православие — религии мира», сообщает 21 ноября издание 24.kg.

По его словам, в мире не существует общепризнанных моделей. «Есть самые различные подходы», — добавил Жээнбеков. Он отметил, что в большинстве стран мира взаимоотношения между религией и государством регламентируются «достаточно четко».

Отметим, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков неоднократно заявлял, что в Киргизии назрела необходимость расширения вмешательства государства в сферу религии.

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