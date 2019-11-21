Ташкент, , 10:09 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев строго предупредил руководителей всех уровней органов государственной власти и управления о безусловном соблюдении ими требований закона «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников». Следует из подписанного Мирзиёевым постановления.

«Установить, что инициирование вопросов по пересмотру и отмене результатов разгосударствления и приватизации, включая результаты оценки стоимости объектов государственными, в том числе контролирующими, правоохранительными органами и судами, квалифицируется как нарушение неприкосновенности частной собственности, такие дела не принимаются к рассмотрению», говорится в документе.

Он поручил Генпрокуратуре республики усилить надзор за неукоснительным соблюдением законодательства о защите частной собственности и гарантиях прав собственников, обеспечить неотвратимость ответственности, вплоть до привлечения к уголовной ответственности, должностных лиц уполномоченных государственных органов за инициирование пересмотра и отмены результатов разгосударствления и приватизации.